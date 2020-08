تسجيل حالة وفاة واحدة و6 إصابات جديدة بكورونا في مصراتة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة

كورونا ببلدية مصراتة، السبت، عن تسجيل حالة وفاة واحدة و6 إصابات جديدة بالفيروس

يوم أمس الجمعة، ودخولها لمراكز العزل بالبلدية.

وأوضحت اللجنة فى بيان نشرته عبر صفحتها على موقع

التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن فريق الرصد والتقصى والاستجابة السرعية قام

بأخذ 216 مسحة أنفية بلعومية منها 109 من دخل مقر فريق الرصد والتقصى و107 من خارج

مقر الفريق، مشيرة إلى أنه تم إحالة هذه المسحات للمختبر المرجعي لصحة المجتمع

بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض مصراتة.

وأضافت اللجنة أن مركز الكشف والعزل بالمعهد القومى للأورام

رقم 1 أعلن دخول حالتين جديدتين، ليصل إجمالي الحالات المصابة داخل مركز العزل 7.

وأعلن مركز الكشف والعزل بالمعهد القومى للأوررام رقم 2 تسجيل

عدد 4 حالات جديدة وتسجيل حالة وفاة ليصل إجمالي الحالات بالمركز 19 حالة.

