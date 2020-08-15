عودة عمل محطة مفترق الطرق الكهربائية بشحات

شحات-العنوان

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة اليوم الجمعة عودة محطة مفترق الطرق في شحات للعمل من جديد بعد خروجها لساعات من أجل الصيانة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة، إن فرق الصيانة بالشركة العامة للكهرباء وتحديداً فرقة الخطوط الهوائية الشرقية الجبل الأخضر ودائرة الجهد الفائق الجبل الأخضر شرعت مُنذ ساعات الصباح الأولي من صباح اليوم الجمعة بأعمال الصيانة، أجرت عملية غسل المحطة بالكامل ومن ثم تنظيف العوازل من الأتربة وتغيير المعطوب منها، كما تم الكشف بالكامل على محولات المحطة بالكامل للتأكيد على سلامتها وإصلاح الأعطال فيها.

وأضاف ربيع خليفة، أن هذه الصيانة المبرمج لها الغرض منها الحفاظ على المحطة حتيىلا تخرج عن العمل نتيجة الرطوبة العالية والأتربة.

والمحطة من أهم المحطات نظراً لأنه تغذي في رقعة جغرافية كبيرة من مدن ومناطق الجبل الأخضر.

وقال خليفة، إن الصيانة استغرقت في حدود ثلاث ساعات من العمل المتواصل وفور الانتهاء من الصيانة ومع التنسيق مع إدارة التحكم الشرقية تم الرجوع بالمحطة إلى العمل وإرجاع كل الأحمال المفصولة.

وثمن المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، جهود مهندسي وفنيي الشركة العامة للكهرباء من أجل الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية.