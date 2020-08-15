لجنة الدفاع بمجلس النواب تحتج على وجود الطاهر السني مندوبًا لليبيا بالأمم المتحدة

طبرق-العنوان

احتج رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، اليوم الجمعة، على وجود الطاهر السني مندوبًا لليبيا لدى الأمم المتحدة، داعيًا رئاسة مجلس النواب إلى مخاطبة رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ورئاسته وإعلامهم بأن تعيينه يعد باطلًا ولا يُمثل السلطة التشريعية في ليبيا ولا إرادة الشعب الليبي.

وشدد، طلال الميهوب، في بيان، على أن الاختصاص الأصيل في تعيين السفراء أو مندوبي ليبيا لدى دول العالم أو مجلس الأمن يجب أن يتم بالرجوع إلى مجلس النواب والحكومة الليبية الشرعية وليس من اختصاص المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وأكد الميهوب، أن تعيين شخصية جدلية منحازة وموالية لطرف خارج عن القانون كسفير لليبيا لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، يعتبر جريمة انتحال صفة غير قانونية يعاقب عليها القانون الليبي.