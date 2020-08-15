المحجوب: 3000 مرتزق سوري دخلوا ليبيا بينهم داعشي

كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية، اللواء خالد المحجوب، إن تركيا أدخلت “3000” مرتزق من كل مناطق المعارضة السورية، عبر قرية إبراهيم إلى غازي عنتاب، لمعسكر خاص بتنظيم داعش ومنها تنقلهم على دفعات لليبيا.

وأوضح المحجوب: “لأول مرة؛ نقلت أنقرة دفعتين بفترات متقاربة بهذا الشكل، مما يعني إن عددهم قد زاد عن ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي لم يوثق هذه المعلومة، لأن الخبر جاء من مصادر أهالي القرية، وقد تم دخولهم عبر ناقلات جند وشاحنات خاصة بالجنود الأتراك، بعدد يقدر تقريبًا بـ 25 إلى 30 ناقلة جند، ونقلتهم في الفترة من ساعة الثانية صباحًا إلى الرابعة عصرًا، عبر الحافلات إلى مطار اسطنبول”، بحسب ما نقلته الوكالة الليبية للأنباء “وال- بنغازي”.

وأكد اللواء خالد المحجوب، في تصريحه: “تفيد المعلومات إن من بينهم داعشي خطير مطلوب لدى التحالف الدولي ضد التنظيم سنعلن عن اسمه في وقت لاحق”.

وأشار مدير إدارة التوجيه المعنوي: “أرتال عسكرية تركية تدخل بشكل يومي عبر معبر كفرلوسين، وآخر رتل وصل ليل الخميس من “40” آلية، ومن قبلها كان هناك “35” آلية على مدار ليلتين وبشكل شبه يومي، فالأرتال التركية تدخل منطقة خفض التصعيد”.

وتطرق المحجوب، “أن تركيا لم تعد تحضر فقط المقاتلين، بل تخصصات أخرى إدارية ومصنعي مفخخات ودواعش، كانوا في العراق يسيّرون الدفّة في التنظيم إداريًا وماليًا، وهو ما يعني عودة دولة داعش، ولكن هذه المرة في الغرب الليبي وقريبًا ستتضح للجميع الرؤية، وصدق ما يعمل عليه الأتراك، حيث قريبًا الدولة المدنية على الطريقة الإخوانية الإرهابية”، وفقا للوكالة الليبية للأنباء.

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