الوطني لمكافحة الأمراض: 4 وفيات و277 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 32 حالة للشفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، تسجيل 4

وفيات و277 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.

وأوضح المركز في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك” أنه استلم الجمعة 2601 عينة من عدة مختبرات، مبينا أنه استلم

كم المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 866 عينة، ومن مختبر المركز المرجعي زليتن

161 عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني الزاوية 65 عينة، ومن مختبر الرقابة الصحية

الدولية منفذ امساعد 23 عينة، ومن مختبر مركز

بحوت التقنيات الحيوية 756 عينة، ومن مختبر فرع المركز سبها 98 عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني مصراتة 321 عينة، ومن مختبر

مركز بنغازي الطبي 11 عينة، ومن مختبر المركز

الوطني للصحة الحيوانية 300 عينة.

وأضاف المركز أن نتائج هذه العينات جاءت 2324 عينة سالبة، و277 عينة موجبة منها 160 حالة جديدة، و117 حالة لمخالطين، مشيرا إلى تماثل 32 حالة للشفاء.

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