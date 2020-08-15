أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، ارتفاع إجمالي عدد حالات

الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا إلى 7327 والوفيات إلى 139 حالة.

وقال المركز في نشرته اليومية حول الوضع الوبائي المحلي لفيروس

كورونا، إنه سجل تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 277 حالة إصابة جديدة الجمعة.

وأضاف المركز أن طرابلس ومصراتة وزليتن سجلت أعلى معدلات

للإصابة بكورونا، مبينا أن طرابلس سجلت 83 حالة ومصراتة سجلت 45 حالة وزليتن سجلت

31 حالة.

وتابع المركز أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 848 حالة بعد تماثل 32 حالة

للشفاء أمس الجمعة.

The post ارتفاع إصابات كورونا في ليبيا إلى 7327 والوفيات إلى 139 appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24