الأزمة الليبية تؤجج الخلاف بين المغرب والجزائر

أفادت مصادر إعلامية بأن الأزمة الليبية ألقت بظلالها على

العديد من العلاقات بين بعض الدول العربية، مشيرة إلى سيطرة التباين على المشهد العربي

تجاه الأزمة طبقا لأولويات كل دولة.

وأضافت المصادر أنه في ظل حالة عدم التوافق المغربي الجزائري

الممتد منذ سنوات طويلة بدت إشارات أخرى متعلقة بالملف الليبي، لافتة إلى حصولها

على معلومات تؤكد حالة التباين، وأن كل دولة ترى تحركات الأخرى بدافع النيل من جهودها،

وأن التحرك لا يقتصر على المساعي لحل الأزمة

الليبية بل للظهور بمظهر الأقوى.

وتابعت المصادر أن الجزائر أكدت أكثر من مرة على لسان مسؤوليها

أنها تتمتع بوضعية مناسبة لرعاية الحل في ليبيا، موضحة أن الجزائر دائما ما تردد أنها

لا تنحاز لطرف على حساب طرف، مشيرة إلى تصريح وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة،

في وقت سابق خلال لقاءه برئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الذي قال فيه إن اتفاق الصخيرات

بين الفرقاء الليبيين بحاجة لتطوير، وإن المملكة ليست لديها أية مبادرة للشأن الليبي،

وهي ضد تعدد المبادرات.

وذكرت المصادر أن النائب جمال بن شقرون عضو البرلمان المغربي

قال في البداية إن النزاع الليبي، هو نزاع مرتبط بالحراك الديمقراطي المغربي الذي عرفته

المنطقة، إلا أنه اتخذ اتجاهات أخرى سلبية، وأن التدخل المغربي هو تدخل إيجابي،

مضيفا أن المغرب لا يسعى لأي استغلال سياسي، وأن الجهود المغربية تعمل على تعزيز الأمن

والاستقرار في المغرب ككل، وتنظر للقضية الليبية باعتبارها ضمن الاتحاد المغربي.

وأكدت المصادر أن الرؤية التي تقول إن المغرب يرى التحركات

الجزائرية تأتي على حساب الدور المغربي، يؤكدها بن شقرون بقوله إن الجزائر تلعب دورها

في المنطقة، إلا أنها تسعى دائما لمعاداة مصالح المغرب، والقفز على الملفات لتظهر بشكل

أقوى، موضحا أن القضية هنا ليست بحاجة إلى إبراز أي زعامات، وأنها تستحق العمل على

الحد من تدمير الشعب الليبي واستغلال موارده النفطية.

وأشارت المصادر إلى أنه على الناحية الأخرى، لم تختلف النظرة

للدور المغربي، حيث يرى الخبير السياسي الجزائري، إسماعيل خلف الله، أن السلطة الجزائرية

تولي أهمية للملف الليبي بشكل كبير، مبينا أن الجزائر لم تدعم طرف على حساب طرف آخر

على عكس بعض الدول الأخرى، مؤكدا أن الوجود الجزائري في الملف الليبي يجب ألا يزعج

المغرب، بل كان يفترض أن ترحب به، خاصة أن الجزائر طالبت قبل انعقاد مؤتمر برلين حضور

الدول المغربية.

The post الأزمة الليبية تؤجج الخلاف بين المغرب والجزائر appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24