32 حالة شفاء جديدة.. وإجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا 7,327 إصابة

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 277 حالة موجبة، ليصبح إجمالي الإصابات بفيروس كورونا 7,327 إصابة.

وعن الحالات الجديدة، أوضح المركز أنها في طرابلس 83 حالة منها 62 حالة جديدة، وفي النواحي الأربعة حالة واحدة مخالطة، وفي الشقيقة حالة واحدة جديدة، وفي غريان 3 حالات جديدة، وفي زاورة حالة واحدة مخالطة، وفي الزاوية الغرب حالة واحدة جديدة، وفي الرجبان 6 حالات جديدة، وفي جادو حالتين منها حالة جديدة، وفي الخُمس 11 حالة جديدة، وفي الزاوية المركز 4 حالات منها حالتين جديدة، وفي صرمان 5 حالات مخالطة، وفي يفرن 6 حالات منها 5 حالات جديدة، وفي مسلاتة حالة واحدة جديدة، وفي قصر الأخيار حالة واحدة جديدة، وفي صبراتة حالة واحدة جديدة، وفي ظاهر الجبل 6 حالات مخالطة، في جنزور 5 حالات منها 4 حالات جديدة، وفي سواني بني آدم 8 حالات منها 6 حالات مخالطة، وفي زليتن 31 حالة منها 20 حالة مخالطة، وفي بني وليد 13 حالة جديدة، وفي طبرق 14 حالة جديدة عائدة من السفر، وفي سبها 17 حالة منها 14 حالة جديدة، وفي الشاطئ 7 حالات منها 4 حالات جديدة، وفي بنغازي 4 حالات منها 3 حالات جديدة، وفي مصراتة 45 حالة مخالطة.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 32 حالة شفاء، 14 حالة في سبها و9 حالات في مصراتة وحالتين في زليتن، و7 حالات في مسلاتة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 848 حالة.

وعن الحالات النشطة أضاف المركز الوطني بأنها 6,340 حالة، وحالات الوفاة بسبب الفيروس 139 حالة.

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