تعليم الوفاق تعلن عن استعداداتها الوقائية من كورونا قبل استئناف الدراسة

قام مدير إدارة شؤون التعليم الأساسي بوزارة التعليم بحكومة الوفاق،سالم مفتاح البرغوثي، بجولة تفقدية على عدد من مراقبات التعليم بالساحل الغربي.

وأوضحت الوزارة، أن الجولة التفقدية، تأتي ضمن استعدادات الوزارة لاستئناف الدراسة التدريجية مع نهاية شهر أغسطس الجاري.

وأشارت وزارة التعليم، أن مدير إدارة التعليم الأساسي، قام بجولة تفقدية لمراقبات زوارة وزلطن ورقدالين والجميل، والتقى خلالها بمراقبي التعليم واستمع منهم لاستعداد كل مراقبة لاستقبال طلبة الشهادة الثانوية المقرر يوم 29 من هذا الشهر، كما اطّلع على كميات مواد التعقيم والكمامات التي استلمتها كل مراقبة.

وأكد البرغوثي، في تصريح خاص لمكتب التواصل والإ بالوزارة، أن إدارته على تواصل دائم بكافة مراقبات التعليم للوقوف على مدى استعداداتها للعودة المدرسية والتأكد من استلامها لمخصصاتها من المواد والتجهيزات التي وفرتها الوزارة.

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