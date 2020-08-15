مصادر محلية: الجيش النيجيري استهدف 4 مهربي أسلحة ليبيين على حدوده

ذكرت مصادر محلية في النيجر، أن أربعة مهربي أسلحة ليبيين، لقوا حتفهم على أيدي عسكريين نيجريين وهم في طريقهم إلى نيجيريا.

وأوضحت المصادر، بحسب ما نقلته وكالة نوفا الإيطالية، “أن الجيش النيجيري اعترض موردي الأسلحة وهم مواطنون ليبيون في عملية أمنية على الحدود مع نيجيريا، حيث كانوا في طريقهم لتزويد قطاع الطرق ومسلحين بالأسلحة حيث تنشط جماعات إرهابية بالمنطقة الشمالية الغربية من البلاد”.

وتنشط جماعات إرهابية على الحدود الليبية مع النيجر، منها داعش وتنظيم القاعدة وبوكو حرام.

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