تفاصيل حالات الشفاء والإصابة والوفيات الجديدة بفيروس كورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل إصابة 277 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم ليبيا، ووفاة أربع حالات، وشقاء 32 حالة أخرى، وذلك حسب السجل الخاص بأمس الجمعة (14 أغسطس).

وأوضح المركز أن العاصمة طرابلس سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة، بواقع 83 حالة مصابة، فيما سجلت حالة واحدة داخل النواحي الأربعة، وحالة واحدة أيضا في الشقيقة.

وفي غريان، سجلت ثلاث حالات، وواحدة في زوارة، ومثلها في الزاوية الغرب، وست حالات في الرجبان، واثنتين في جادو، و11 في الخمس، وأربع في الزواية المركز، وست في يفرن.

كما سجلت حالة واحدة في مسلاتة ومثلها في كل من قصر الأخيار صبراتة، بينما سجلت ست حالات في ظاهر الجيل، وخمس في جنزور وثمان في سواني بني آدم، و31 حالة في زليتن، و13 في بني وليد، و14 في طبرق.

وشهدت سبها تسجيل 17 حالة، وسبع في الشاطئ وأربع في بنغازي، و45 في مصراتة، بينما أعلن المركز عن 32 حالة شفاء جديدة، بواقع 14 حالة في سبها وتسع في مصراتة وحالتين في زليتن وسبع في مسلاتة.

عدد الوفيات الجديدة وصل إلى أربع حالات، موزعة إلى حالة واحدة في كل من بني وليد وبنغازي وشحا وبنت بية.

وبهذا الإعلان، يصل إجمالي الحالات المصابة في عموم ليبيا حتى الآن إلى 7327 حالة، لا يزال 6340 منها نشطة، فيما عدد المتعافين 848 حالة، و139 حالة وفاة.

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