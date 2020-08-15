داخلية الوفاق تستشير مركز مكافحة الأمراض في مسألة إعادة فتح الحدود بين ليبيا وتونس

ليبيا – عقد وكيل وزارة داخلية الوفاق خالد مازن الخميس إجتماعًا مع مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية العميد محمد المداغي ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار بحضور مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ بداخلية الوفاق العميد صلاح الحريزي، ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي العميد أحمد كركوب وعن مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب العميد أبو القاسم أبو الهول.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لداخلية الوفاق موضوع دراسة إعادة فتح الحدود وإبرام اتفاقية لتسهيل العبور بين ليبيا وتونس، ومناقشة الترتيبات المفترض اتخاذها لمواجهة وباء فيروس كورونا وكذلك أهمية توحيد الإجراءات المعمول بها والتي من شأنها فرض الضوابط الصحية والأمنية سواء عند الدخول أو المغادرة ومن أهمها التركيز على الضوابط الصحية ومنع التجمعات وتطبيق المسافة الأمنية وإتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة في حال الموافقة على إعادة فتح الحدود.

وبدوه، شدد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض على أهمية توفير مختبرات تحاليل PCR بالمنافذ وطلب التحليل للقادمين من تونس ولما لهذا النوع من التحاليل PCR من فائدة في إظهار النتائج في نفس اليوم إضافة إلى تعقيم وتطهير كافة المركبات الآلية والبضائع والحقائب القادمة والمغادرة وتوفير الوسائل الوقائية الشخصية للأعضاء العاملين بالمنافذ.

ومن جابنه، أكد وكيل وزارة الداخلية على جاهزية الوزارة لفتح منافذها من الناحية الأمنية مع التأكيد على توفير وسائل الوقاية الشخصية وكذلك الإحتياجات التي تم التطرق إليها والتي من شأنها تفعيل الضوابط الإحترازية الوقائية.

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