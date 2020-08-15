تقارب فرنسي أميركي إماراتي بشأن ليبيا

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تقارب في وجهات النظر بشأن ليبيا وقضية شرق المتوسط بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وغرد الرئيس الفرنسي بعد مباحثات هاتفية ثلاثية قائلاً أن مصلحة الأطراف الثلاث مشتركة في السلام والأمن، وسيعملون على ضمان احترامها.

ودخلت فرنسا على خط أزمة شرق المتوسط بعد تزايد التوتر بين أثينا وأنقرة على نحو متسارع، حيث أعلنت باريس أنها ستنشر طائرتين مقاتلتين من طراز رافال والفرقاطة لافايت بشرق المتوسط في إطار خطة لدعم وجودها العسكري.

وسبق أن عبر ماكرون عن قلق بلاده من عمليات الاستكشاف الأحادية التي تقوم بها أنقرة، معلنا أن فرنسا ستعزز من وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط بغية مراقبة الوضع في المنطقة وإظهار تصميمها على الالتزام بالقانون الدولي.

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