المرصد السوري: تركيا خدعت عشرات المرتزقة لتزجّ بهم في طرابلس

أعلن

المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، عن ما فعلته تركيا بعشرات المرتزقة،

موضحاً أنها أوهمتهم بأنهم سيخرجون في مهمة سهلة، ليجدوا أنفسهم على جبهة قتال

ليبيا.

وكشف المرصد، في تقرير له عن أن الاستخبارات

التركية خدعت نحو 120 من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لأنقرة، واتفقت معهم على

أنهم مطلوبون لحماية مؤسسات مدنية في قطر، إلا أنهم عندما خرجوا من منطقة عفرين السورية

إلى تركيا، عرفوا أن وجهتهم الحقيقية ليست قطر، ولكنها ليبيا بهدف دعم الميليشيات المتطرفة

التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة بطرابلس.

