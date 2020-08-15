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سيارة عسكرية تابعة للوفاق تغتال رئيس مصلحة جوازات تاورغاء

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أطلق مسلحون مجهولون يستقلون سيارة عسكرية تحمل شعار المليشيات التابعة لحكومة الوفاق “بركان الغضب” النار على النقيب خالد غيث أحفيط رئيس مصلحة الجوازات تاورغاء.

واستقرت 4 رصاصات في ظهر النقيب خالد غيث أردته قتيلا في الحال، بعدما استهدفته إحدى السيارات العسكرية التابعة لحكومة فائز السراج.

وقالت مصادر عسكرية، إن النقيب خالد غيث أحفيط رئيس مصلحة الجوازات تاورغاء تعرض لعملية اغتيال وتصفية داخل منطقة المقاصبة بمدينة مصراتة.

فيما أكد شهود عيان أن النقيب الراحل تعرض لإطلاق نار حي من سيارة عسكرية، أطلق مستقلوها أربعة رصاصات عليه استقرت في ظهره، فأردته قتيلا في الحال.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • نحتسبه عند الله شهيدا …ولا حول ولاقوة الا بالله ….عصابات الاجرام وميليشيات بادي ودراه وقنونو تستمر في القتل والتعذيب لابناء المؤسسة العسكرية ولا حسيب ولا رقيب…ولكن حسابكم عند الله ايها القتلة …سنخاصمكم امام الله عز و جل يوم لاينفع مال ولا بنون…رحم الله الشهداء والخزي والعار للقتلة والخونة والعملاء…

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