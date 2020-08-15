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النمسا: الوضع خطير في المتوسط بسبب الخروقات التركية

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعرب وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيرغ عن قلق بلاده بشأن الانتهاكات التركية في منطقة شرق المتوسط.

ودعا شالنبيرغ خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في العاصمة فيينا أمس الجمعة الاتحاد الأوروبي أن يعيد تقييم علاقاته مع تركيا بعد تحركاتها الأخيرة في المنطقة.

وأضاف وزير الخارجية النمساوي خلال حديثه أن تركيا ترتكب خروقات وانتهاكات واسعة للقانون الدولي في البحر المتوسط، واصفا الوضع بالخطير وأنه قد يتصاعد.

كما بحث الوزير النمساوي مع نظيره اليوناني التوترات المتزايدة في المنطقة داعيا إلى تقديم كافة وسائل الدعم والمساندة الممكنة لقبرص واليونان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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