قالن لـ مستشار مجلس الأمن القوميّ الأمريكيّ: تركيا تدعم حلَّ المشاكل في ليبيا عبر السلام والتفاوض

ليبيا – بحث المتحدّث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أمس الجمعة مع مستشار مجلس الأمن القوميّ الأمريكيّ روبرت أوبراين قضايا ليبيا وشرقي البحر المتوسط وفلسطين، إضافة إلى العلاقات الثنائيّة بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين قالن وأوبراين، بحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية وفقًا لوكالة “الأناضول” التركية.

وزعم البيان أنّ تركيا تدعم حلَّ المشاكل في ليبيا وشرقي المتوسّط عبر السلام والتفاوض في إطار القانون الدوليّ ، متناسيًا إرسال تركيا لأكثر من 16 ألف مرتزق من سوريا إلى ليبيا بينهم مقاتلون سابقون بتنظيم داعش فضلاً عن دعم مسلحي الوفاق بغطاء جوي بطائرات مسيرة وآليات ثقيلة وذخائر وتخطيط معاركهم على الأرض مستغلةً إمكانيات حلف شمال الأطلسي “ناتو”.

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