“التفتيش القضائي” تقر تعميم استعمال “المطرقة” في جميع المحاكم

وجه رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية المستشار مفتاح القوي، خطابا إلى رؤساء فروع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية، بتعميم استعمال المطرقة أثناء المحاكمة؛ للمساعدة في إدارة وضبط الجلسة.

وقال القوي، في منشوره رقم 6 لسنة 2020م،، إن إدارة التفتيش على الهيئات القضائية ترى أن بعض الشكليات في المحاكم وجوبية وليست ناقلة، وتساهم في زرع الهيبة في نفوس الخصوم عند مثولهم أمام القاضي؛ بداية من نداء الحاجب بافتتاح الجلسة والتنبيه على الحضور بالجلوس في اعتدال ومناداة الخصوم بالوقوف أمام القاضي والتنبيه لو طالت المرافعة والالتزام بالزى القضائي.

وأضاف: “أضحت هذه الشكليات عرفا متواتر عليه، وتشكل جزءا من سمات العمل القضائي، ودأبت المحاكم والعاملين فيها على اتباع واحترام هذه الشكليات كقواعد وثوابت، ومن هذا المنطلق، فإن إدارة التفتيش وعملا بمقترح المستشار هلال بو فارس رئيس فرع التفتيش على الهيئات القضائية طبرق، بكتابه رقم 178 لسنة 2020م، باستعمال المطرقة أثناء المحاكمة وهو عرف متواتر منذ الخلافة الإسلامية واتبعته محاكمنا العربية ومنها المصرية؛ كونها تساعد في إدارة الجلسة، فإن إدارة التفتيش ترى أن ذلك أدنى للصواب وأكمل للشكل وأجلب للوقار وأغنى عن غير في ضبط الجلسات”.

وأوضح أنه بعد التشاور مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء وموافقته، يطلب التعميم على جميع المحاكم العمل على الاستمرار بالمحافظة على الشكليات واحترامها، مع الحرص على استعمال المطرقة بعد توفيرها، مطالبا باتخاذ إجراءات مخاطبة وزارة العدل في توفير الزي المحدد للقضاة مع المطرقة.