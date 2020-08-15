القبض على شخصين يقومان بعمليات سطو مسلح في صبراتة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم السبت، أن أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن صبراتة تمكنوا من ضبط شخصين يقومان بعمليات سطو مسلح على المارة.

وأوضحت أن الاثنين المقبوض عليهما، هما: «أ ن ب»، من مواليد العام 1995، و«م ن ب»، من مواليد العام 1992، ومن خلال التحقيق معهما اعترفا بارتكابهما عدة قضايا سطو بقوة السلاح وسرقة سيارة من نوع «هونداي أفانتي» وأخرى من نوع «بي إم دبليو»، حسب صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك».

كما قام المتهمان بالسطو المسلح على مواطن وسرقة هاتفين ومبلغ مالي، خمسة آلاف دينار منه، فيما جرت إحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حيالهما.

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