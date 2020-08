العامة للكهرباء بالمؤقتة تعلن عودة العمل بمحطة مفترق الطرق في الشحات

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة التابعة للحكومة المؤقتة، عن عودة العمل

بمحطة مفترق الطرق في شحات، بعد خروجها لساعات من أجل الصيانة.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة، ربيع خليفة، إن فرق الصيانة

بالشركة العامة للكهرباء وتحديداً فرقة الخطوط الهوائية الشرقية الجبل الأخضر ودائرة

الجهد الفائق الجبل الأخضر أجرت عملية غسل المحطة بالكامل ومن ثم تنظيف العوازل من

الأتربة وتغيير المتضرر منها، كما تم الكشف بالكامل على محولات المحطة بالكامل للتأكيد

على سلامتها وإصلاح الأعطال فيها، موضحاً أن هذه الصيانة المبرمج لها الغرض منها الحفاظ

على المحطة حتى لا تخرج عن العمل نتيجة الرطوبة العالية والأتربة.

وتعد المحطة من أهم المحطات نظراً لأنه تغذي رقعة جغرافية كبيرة

من مدن ومناطق الجبل الأخضر.

