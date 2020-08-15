المرصد السوري: تركيا تخادع المرتزقة السوريين قبل نقلهم الى ليبيا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، ان تركبا قامت بخداع عشرات المرتزقة، وأوهمتهم بأنهم سيخرجون في مهمة سهلة، ليجدوا أنفسهم على جبهة قتال ليبيا.

وأوضح المرصد، في تقرير له، أن الاستخبارات التركية خدعت نحو 120 من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لأنقرة، واتفقت معهم على أنهم مطلوبون لحماية مؤسسات مدنية في قطر، إلا أنهم عندما خرجوا من منطقة عفرين السورية إلى تركيا، عرفوا أن وجهتهم الحقيقية ليست قطر، ولكنها ليبيا بهدف دعم قوت الوفاق.

ووفق المرصد نقلت الحكومة التركية في وقت سابق دفعة جديدة تضم 300 مرتزق من الفصائل السورية الموالية لها نحو الأراضي الليبية.