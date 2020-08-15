أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراته الجمعة تسجيل 45 إصابة جديدة داخل بلدية مصراته.

وبينت اللجنة أن جميع الحالات المسجلة تعود لمخالطين لأشخاص ثبتت إصابتهم في وقت سابق كما أعلنت اللجنة تسجيل 9 حالات شفاء.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن نتائج فحص العينات المشتبه في إصابتها بمختلف المدن الليبية أمس الجمعة بينت سلبية عدد (2324) عينة وإصابة عدد (277) عينة منها عدد (160) حالات جديدة، عدد (117) حالات مخالطين كما سجل المركز عدد 32 حالة شفاء وعدد 4 حالات وفاة.