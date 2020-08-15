شركة البريقة: وصول صهاريج غاز الطهي المسال لمستودع سبها

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفطوصول صهاريج غاز الطهي المسال لمستودع سبها قادمة من راس المنقار ببنغازي لتشغيل دوارات الغاز وتوفير اسطوانات الغاز بالمنطقة

وأكدت شركة البريقة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه جرى أيضاالترتيب لإرسال عدد 15000 أسطوانة غاز طهي لبلديات الجفرة انطلاقا من مستودع مصراتة النفطي وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع القادم مبينة أنه لو توافرت الظروف الأمنية فسيستمر وصول شاحنات الوقود والمشتقات النفطية ودون انقطاع إلى الجنوب لرفع المعاناة على المواطنين.