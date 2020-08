هويدي : الأبيار تبدأ في توزيع مساعدات غذائية على 246 أسرة نازحة من المنطقة الغربية

أعلن مراقب الشؤون الاجتماعية ببلدية الأبيار فتحي هويدي، السبت، أنه تم البدء في توزيع مساعدات غذائية على عدد 246 أسرة نازحة من المنطقة الغربية.

وأوضح هويدي في تصريحات صحفية، أنه تم توزيع المساعدات على 192 أسرة حتى الآن.

وأشار هويدي إلى أن الشؤون الاجتماعية بالبلدية تعمل أيضا على توزيع 54 سلة غذائية على النازحين من المنطقة الغربية.

