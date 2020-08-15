«داخلية الوفاق»: تفجير أكثر من 50 طن من الألغام ومخلفات الحروب (صور)

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم السبت، تفجير أكثر من 50 طن من الألغام ومخلفات الحروب، مجمعة من طرابلس وضواحيها، التي شهدت اشتباكات مسلحة بين قوات القيادة العامة وقوات حكومة الوفاق منذ أبريل من العام 2019، حتى يونيو الماضي، حيث انسحبت قوات القيادة، وسيطرت قوات الوفاق على العاصمة طرابلس.

وأوضحت الوزارة أنه جرى تنفيذ أعمال تفجير لأكثر من 50 طن من الألغام ومخلفات الحروب من قذائف وصواريخ وغيرها، أول أمس الخميس، جمعتها فرق إزالة الالغام ومخلفات الحروب التابعة لهيئة السلامة الوطنية من مناطق مختلفة من مدينة طرابلس وضواحيها

وأضافت أن إنجاز العمل بموقع التفجير بوادى الهيرة جنوب مدينة طرابلس وقع بمشاركة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وفريق الإسعاف بقسم طرابلس.

وفي 23 يوليو الماضي، جرى تفجير 4 أطنان من مخلفات الحرب والمفخخات والألغام بمنطقة الهيرة في بلدية غريان.

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