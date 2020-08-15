صندوق الثروة السيادي الليبي يطلب من الأمم المتحدة حرية استثمار مليارات الدولارات

قالت وكالة رويترز إن رئيس صندوق الثروة السيادية الليبي يخطط لمطالبة الأمم المتحدة بالسماح له باستثمار مليارات الدولارات دون استخدام في حساباته ، بعد خسارة 4.1 مليار دولار (3.1 مليار جنيه استرليني) من عائدات الأسهم المحتملة خلال ما يقرب من عقد من الزمان. من العقوبات.

وأكد رئيس مجلس الإدارة علي محمود حسن محمد لرويترز أن العقوبات ألحقت خسائر فادحة بالمؤسسة الليبية للاستثمار ، حيث تعني القيود الاستثمارية أنها فقدت حوالي 4.1 مليار دولار من العائدات المحتملة إذا استثمرت بما يتماشى مع متوسط السوق.

وقال إن هيئة الاستثمار الليبية أرادت أيضًا تجنب رسوم أسعار الفائدة السلبية ، التي كلفتها حوالي 23 مليون دولار منذ 2011.

وجرى وضع المؤسسة الليبية للاستثمار على قائمة سوداء في 2011 بسبب أنها كانت حينها تخضع لسيطرة أسرة معمر القذافي. وجرى تقييم أصولها بواقع 67 مليار دولار في 2012، لكن المؤسسة تخطط لتحديث ذلك في أكتوبر بعد مراجعة يقوم بها مستشارها المالي ديلويت.