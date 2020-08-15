بركان الغضب: تفكيك مخلفات حرب جنوب طرابلس

أعلنت عملية بركان الغضب تفكيك صاروخ وقذيفتي هاون بمنطقتي الماية والهضبة جنوب العاصمة طرابلس.

وأكدت عملية بركان الغضب عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” نجاح فريق هيئة السلامة الوطنية يفي تفكيك صاروخSPG 15من منزل بمشروع الهضبة وقذيفتي هاون من مزرعة بمنطقة الماية.

وكانت هيئة السلامة الوطنية طرابلس أعلنت تفجير أكثر من 50 طن من الألغام ومخلفات الحروب المؤلفة من قذائف وصواريخ جرى جمعها من مناطق عين زارة الخلة، وادي الربيع صلاح الدين، السدرة، طريق المطار، سبيعة، الطويشة، سوق الخميس.