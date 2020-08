أعلنت

شركة البريقة لتسويق النفط، عن وصول صهاريج غاز الطهي المسال لمستودع سبها قادمة من

راس المنقار ببنغازي لتشغيل دوارات الغاز وتوفير أسطوانات الغاز بالمنطقة.

وأوضحت الشركة، في بيان عبر صفحتها على موقع

التواصل “فيسبوك”، أنه سيتم إرسال 15000 أسطوانة غاز طهي لبلديات الجفرة

انطلاقًا من مستودع مصراتة النفطي، خلال عطلة نهاية الأسبوع القادم، لافتة إلى أنه

في حال توافرت الظروف الأمنية فسيستمر وصول شاحنات الوقود والمشتقات النفطية دون انقطاع

إلى الجنوب لرفع المعاناة عن المواطنين.

The post البريقة: إرسال 15000 أسطوانة غاز طهي لبلديات الجفرة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24