مسؤول بالرئاسة التركية يحتفل بذكرى الاحتلال العثماني لطرابلس

احتفل مدير الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، بذكرى احتلال الدولة العثمانية للعاصمة طرابلس عام 1551م، على يد أحد القادة الأتراك من أصل يوناني.

وزعم ألتون، في تغريدة له: أنه “منذ 469 عامًا بالضبط، حاصر تورغوت ريس، أحد قادة البحرية العثمانية، طرابلس واستولى عليها في اليوم التالي، 15 أغسطس 1551م”.

وعبر عن التباهى بإقامة ضريح للغازي العثماني في قلب العاصمة الليبية، قائلا: “الضريح اليوم هو عربون للصداقة والإخوة بين طرابلس وتركيا”.

وتورغوت ريس، واسمه بالعربية درغوث رئيس، هو أدميرال عثماني ذو شهرة كبيرة، ذاع صيته في مياه البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود لتحقيقه الانتصارات المتتالية، ويُعتبر من أحد أبرز قادة البحرية العثمانيين، ويحمل اسمه العديد من السفن والبلدات تخليدا لذكراه.