مينـاء مرسى البريقة يستقبل منصة شحن نفط جديدة

وصلت منصة شحن نفط جديدة إلى ميناء مرسى البريقة مساء أمس الجمعة، حيث سوف تتولى الشركة المصنعة تركيبها في سبتمبر المقبل لتحل محل المنصة القديمة «رقم 5» المتوقفة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ومـن خلال المنصة الجديدة سيتم شحن النفط الخام بمعدل 600 إلى 650 ألف برميل من النفط الخام يوميا عن طريق الانسياب الطبيعي. وعقـب تركيب المنصة الجديدة وتشغيلها سيكون من السهل إجراء الصيانة اللازمة لمنصة الشحن «رقم 6»، وهي الوحيدة التي تعمل حاليا.

وكـانت منصة الشحن «رقم 5» قد تعرضت لتسرب بمنظومة توزيع المنتوج الخاصة بالشحن منتصف سنة 2016، الأمر الذي أدى إلى إخراجها عن العمل، والتفكير في وجود بديلٍ لها من إحدى الشركات النفطية المجاورة ، غير أن صعوبة تطابق المواصفات واختلاف أنظمة التشغيل لهذه المنصات بين الشركات أدى إلى استبعاد هذه الفكرة و اللجوء إلى شراء منصة شحن جديدة.

حضر عملية إنزال المنصة الجديدة من على سطح السفينة التي تحملها كل من عضو مجلس الإدارة للتصنيع والصيانة بشركة سرت لتصنيع النفط والغاز فائز سالم النعاس ومدير إدارة المشتريات الشارف بودربالة. يشـار إلى أن شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز تمتلك منصتي شحن للنفط الخام تعملان على تسهيل عمليات الشحن بطريقة سلسة وسهلة.

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