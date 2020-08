إصابة مدير عام مركز سبها الطبي بفيروس كورونا

قال مركز سبها الطبي، اليوم السبت، إن مدير عام المركز، عبدالرحمن

بالحسن عريش، أصيب بفيروس كورونا، مؤكداً أنه متواجداً الآن في الحجر المنزلي.

وفي أول تصريح له، نفى عريش ما تناقلته بعض القنوات والوكالات

الإخبارية وبعض صفحات “الفيسبوك” عن تصريح له بأن المركز قد أصبح بؤرة للفيروس،

مؤكداً أنه لم يقدم أي تصريح لأي قناة تلفزيونية بعد إصابته بفيروس كورونا.

