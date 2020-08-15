“ثلث” الليبيون نشطون على موقع “فيسبوك”

احتلت ليبيا المركز العاشر عالمياً بنسبة عدد مستخدمي “فيسبوك”، حيث يوجد فيها حوالي 5 مليون مستخدم فيسبوك نشط شهريًا، وتصل نسبة عدد مستخدمي التطبيق في ليبيا إلى أكثر من 74% من عدد السكان العام في البلاد.

وتشير آخر الإحصائيات إلى أن 42 مليون و 400 ألف نسمة من جمهورية مصر العربية يملكون حسابا على الأقل في موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك.

وتعد شبكة فيسبوك أكبر شبكة تواصل اجتماعي استخدامًا في العالم، حيث يصل عدد المستخدمين إلى أكثر من 2.5 مليار شخص، يليه يوتيوب.

أما الهند فهي أكثر دولة يستخدم سكانها شبكة فيسبوك ويعود ذلك بالطبع إلى تعدادها السكاني الضخم، حيث يصل عدد المستخدمين فيها إلى 251 مليون شخص تقريبًا، علمًا بأن عدد سكانها تخطى المليار وربع نسمة في عام 2020.

وفي المركز الثاني تأتي الولايات المتحدة الأمريكية بـ 240 مليون مستخدم، ثم البرازيل بـ 139 مليون، وإندونيسيا في المركز الرابع بـ 137 مليون تقريبًا، وخامسًا المكسيك بـ 78 مليون.

وفي المركز الثاني عربيًا خلف جمهورية مصر، جاءت المملكة العربية السعودية حيث يستخدم فيسبوك أكثر من 23.5 مليون في المملكة، وثالثًا العراق بأكثر من 21 مليون مستخدم. وفي المركز الرابع والخامس جاء كلًا من الجزائر والمغرب بـ 19 و 18 مليون على التوالي.

واحتلت الإمارات المركز السادس حيث ينشط 8 مليون و 700 ألف مستخدم على فيسبوك شهريًا، وسوريا بـ 7 مليون و 600 ألف في المركز السابع، وثامنًا تونس بـ 7 مليون و400 ألف، وتاسعًا الأردن بـ 5 مليون و 700 ألف تقريبًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية