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“قالن” لـ” أوبراين”: نسعى لإنهاء النزاعات في ليبيا وشرق المتوسط بالسلام والقانون الدولي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

بحث المتحدث
باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، الجمعة، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي،
روبرت سي أوبراين، تطورات الأزمة الليبية.

وذكرت الرئاسة
التركية، في بيان، أن الطرفين بحثا خلال اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في ليبيا،
وشرق البحر الأبيض المتوسط.

وزعم قالن، أن
تركيا تريد حل المشاكل وإنهاء النزاعات، في ليبيا وشرق المتوسط، في إطار القانون
الدولي، من خلال السلام والمفاوضات – حسب قوله.

يأتي هذا في
الوقت الذي أعلن فيه وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، الأربعاء
الماضي، أن سفينة “أوروتش رئيس” بدأت أعمال المسح السيزمي ثنائية الأبعاد في شرق
البحر المتوسط.

ويأتي ذلك في
إطار التصعيد التركي واستمرار انتهاكاتها بالتنقيب في البحر المتوسط، حيث قال وزير
الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، أن تركيا ستدافع حتى النهاية عن حقوقها وحقوق
القبارصة الأتراك في شرق المتوسط على حد زعمه، مُدعًيا أن تركيا أثبتت حسن نيتها
فيما يخص شرقي المتوسط.

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تعليقات

  • Avatar يقول ليبيا تقول اهلًا بالدفاع عن تراب الوطن - ووداعا للوحدة العربية . احموا اوطانهم يسلم أبناءكم:

    لا يحق لغير الليبيين الحقيقين ان يتحدثوا باسم الحكومة الليبية –
    وإذا كان هناك جنسيات عربية او جهات اخرى لاجءة لليبيا منذ العهد السابق وتحصلوا على إقامة في ليبيا او عقد عمل او منحة دراسية – من فضل الليبين …
    فهذا لا يخولهم التحدث عن الشءون الليبية او الخارجية الليبية – او الشءون السياسات الاقتصادية –
    وهذا سيعرض جميع الموسسات الليبية لشءون الادارات والموظفين – للتفتيش وهيءة الرقابة الليبية المسلحة –
    سترسل فريق عمل متخصص للتفتيش عن الفءات العربية التي تحاول التدخل اعلاميا ونشر الأكاذيب لصالح جهات شيعية او احزاب في دول اخرى –
    الشيء الذي لا يقبله عقل –
    القضية الفلسطينية التي وصلت الى 73 سنة وصفقة القرن التي قبلوا بها الفلسطينيين انفسهم –
    والتظاهرات في الدول العربية ادعم موقفهم – حتى المقاومة الفلسطينية ورؤسائها اصبحوا يزن الواحد منهم فوق 200 Kg -…!!!
    والسوريين وبلادهم المدمرة وغياب رءيس الفوضى بشار الأسد – ليوقف الاكاذيب التي تنقلها دولة الفراعنة .
    والانفجار الصاروخي النووي في لبنان ، وأكاذيب نترات ألماني مني – او الأمونيم وموجة الاستقالات كما يغنون لها مع مغنييهم ….!!!!!’ خوفا من مواجهة العدو الصهيوني .

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  • الى المتخلف عقليا صاحب التعليق الاول انت مثل القرع يمد لبره انظر حولك نفايات ارهابية سورية بينكوا امك واختك وابوك ياديوث وهناك احتلال تركى ينهب اموال الشعب الليبى فى المصرف المركزى بمساعدة فاسد السراق والخوان ومع ذلك لاترى هذا مثل الجزيرة الحقيرة التى لا ترى ماحولها فى قطر من قمع للشعب القطرى ونهب امواله واذا كنت غبى وحقير فلتقل خيرا او لتصمت فالاشقاء العرب وعلى راسهم جيش مصر العظيم وضع خط احمر لمنع اردوغان من نهب ثروة الشعب الليبى بتفويض من شعبى مصر وليبيا واردوغان يعلم تاريخ الجيش المصرى جيدا خلص العالم من شر التتار وهزم الجيش العثمانى مرتين الاولى اسر فيها قائد الجيش العثمانى رشيد باشا واسر منهم الالاف وفى الثانية هزيمة ساحقة ووصل الى عاصمة الخلافة لولا تدخل الانجليز وانضم الاسطول التركى للجيش المصرى .عرفت ليه اردوغان مرعوب من الجيش المصرى

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