“قالن” لـ” أوبراين”: نسعى لإنهاء النزاعات في ليبيا وشرق المتوسط بالسلام والقانون الدولي

باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، الجمعة، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي،

روبرت سي أوبراين، تطورات الأزمة الليبية.

وذكرت الرئاسة

التركية، في بيان، أن الطرفين بحثا خلال اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في ليبيا،

وشرق البحر الأبيض المتوسط.

وزعم قالن، أن

تركيا تريد حل المشاكل وإنهاء النزاعات، في ليبيا وشرق المتوسط، في إطار القانون

الدولي، من خلال السلام والمفاوضات – حسب قوله.

يأتي هذا في

الوقت الذي أعلن فيه وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، الأربعاء

الماضي، أن سفينة “أوروتش رئيس” بدأت أعمال المسح السيزمي ثنائية الأبعاد في شرق

البحر المتوسط.

ويأتي ذلك في

إطار التصعيد التركي واستمرار انتهاكاتها بالتنقيب في البحر المتوسط، حيث قال وزير

الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، أن تركيا ستدافع حتى النهاية عن حقوقها وحقوق

القبارصة الأتراك في شرق المتوسط على حد زعمه، مُدعًيا أن تركيا أثبتت حسن نيتها

فيما يخص شرقي المتوسط.

