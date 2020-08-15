تركيا عن أزمة المتوسط: ندعم الحوار والمفاوضات

ردت وزارة الخارجية التركية على بيان الاتحاد الأوروبي الذي يدعو لوقف التصعيد، مؤكدة على دعم تركيا للحوار والمفاوضات، وأن الدعوة الأوروبية يجب أن تُوجّه لجهات أخرى.

وأكدت تركيا أنها عاقدة العزم على الدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة، مطالبة الاتحاد الأوروبي للنظر إلى تصرفات من يتخذون خطوات استفزازية أحادية الجانب في شرق المتوسط ولا يحترمون حقوق ومصالح تركيا.

وعقد وزراء الاتحاد الأوروبي اجتماعاً، الجمعة، بدعوة من الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بحثوا خلاله تطورات الوضع شرق البحر المتوسط والانتخابات الرئاسية البيلاروسية والتطورات في لبنان.

ودعا وزراء الاتحاد الأوروبي في ختام الاجتماع تركيا لوقف التصعيد شرق البحر المتوسط والعودة إلى طاولة المفاوضات، مؤكدين تضامنهم مع اليونان وقبرص.

وزادت التوترات بين اليونان وتركيا عقب توقيع الأخيرة اتفاقية بحرية مع حكومة الوفاق، ومضيها بإرسال سفن للتنقيب عن النفط في المياه الإقليمية لكل من قبرص واليونان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية