الحكومة الليبية تدخل على خط التعاقد لشراء لقاح مضاد لكورونا

أخبار ليبيا24

أكد وزير الصحة، وعضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، الدكتور سعد عقوب، دخول الحكومة الليبية على خط التعاقد لشراء لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وذكر عقوب، وفقًا لإدارة الإعلام بوزارة الصحة، أنهم خاطبوا الوكلاء والشركات المعنية للبدء في عروضهم للتعاقد على شراء لقاحات كورونا الجديدة سواء اللقاح البريطاني أو الروسي.

وأعلنت روسيا اليوم السبت البدء في إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد تم تطويره من قبل مركز “غاماليا” الوطني لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية.

ويحمل اللقاح اسم “سبوتنيك V” ومن المخطط أن تنفذ حملة التطعيم باللقاح الجديد ضد الفيروس التاجي على مرحلتين تفصل بينهما فترة زمنية لثلاثة أسابيع.

ومن جهة أخرى، وصل اللقاح البريطاني الذي تطوره جامعة أكسفورد بالتعاون مع استرازينيكا البريطانية إلى المرحلة الثالثة الأكثر تقدما، إلى جانب 4 لقاحات أخرى فقط حول العالم، بحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24