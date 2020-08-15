شركة البريقة: توزيع أسطوانات غاز على المواطنين في نقاط البيع المباشر

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط بيع 25 طلبية أسطوانات غاز قوامها 5250 أسطوانة إلى سبع نقاط بيع مباشر للمواطن والتي تم تحديدها مسبقاً بالاتفاق مع المجالس البلدية لتلك المناطق.

وأكدت شركة البريقة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” استمرار البيع المباشر للمواطن بساحة كلية البنات لمنتج الديزل بواقع 40 لتر لكل مواطن مبينة أنه سيتم فتح بعض المحطات لهذا الغرض.

ودعت الشركة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي من أجل سلامتهم وسلامة القائمين على التوزيع.