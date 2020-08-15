المرصد السوري يتهم قطر بتدريب 400 مرتزق سوري لنقلهم لليبيا

أخبار ليبيا24

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، أن قطر تقوم بإيواء 400 مرتزق سوري لتدريبهم تمهيدا لنقلهم إلى ليبيا.

أتى ذلك بعد يومين، من إعلان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن دفعة جديدة قوامها 120 من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لتركيا، جرى نقلهم إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق في حربها ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وذكر المرصد، أن “الاستخبارات التركية” بنقل 120 مقاتل على الأقل من فصائل “سليمان شاه وفيلق الشام والسلطان مراد” من منطقة عفرين إلى تركيا ومنها إلى ليبيا.

وأكد المرصد، أن تركيا خدعت مرتزقة سوريين بأن نقلهم إلى قطر سيكون لحماية دوائر حكومية هناك، إلا أنه بعد وصولهم إلى الأراضي التركية، قيل لهم بأن وجهتكم ليبيا وليست قطر.

ووفقاً، لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، ترتفع إلى نحو 17420 مرتزق من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 6000 إلى سورية، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية.

وذكر المرصد أن تعداد الجهاديين الذين وصلوا إلى ليبيا، بلغ 10 آلاف بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.

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