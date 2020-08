مجابهة كورونا بمصراتة تصدر مجموعة من الإرشادات للوقاية من الفيروس

أصدرت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة

كورونا ببلدية مصراتة، مجموعة من الإرشادات للوقاية من فيروس كورونا.

وأكدت اللجنة، عبر صفحتها على “فيسبوك”، على

ضرورة ارتداء الكمامة الطبية وتغييرها إذا أصبحت مع الاستخدام “رطبة”،

لافتة إلى أن الكمامة الطبية غير قابلة لإعادة الاستعمال، وأنه يجب غسل الكمامة

القماشية مرة واحدة يوميًا على الأقل، مطالبة بالالتزم بعدد مرات

الاستعمال المذكورة على علبة الكمامة القماشية، وتجنب لمس سطح الكمامة بالأيدي.

