تقرير دولي : المغرب حقق تقدما في مجال التنمية المستدامة

أكد تقرير “التنمية المستدامة وكوفيد19” برسم عام 2020 الصادر عن جامعة “كامبريدج” البريطانية. أن المغرب يتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث حل في المركز 64 من أصل 193 دولة شملها التقرير، علما أن أول الدول التي تبوأت التصنيف، هي السويد والدانمرك وفنلندا، التي حصلت على مجموع نقط يتراوح بين 83 و 84.

وحاز المغرب على مجموع نقط 71.3 من أصل 100، وفقا للتقرب الذي يستند على مجموعة من المؤشرات لتنقيط الدول ، كالقضاء على الفقر بجميع أنواعه، الصحة الجيدة، التعليم الجيد، المساواة بين الجنسين، للعمل المناخي، إضافة إلى الطاقة النظيفة بأسعار منخفضة.

بالنسبة للمؤشر الاول، أفاد التقرير ،أن نسبة الفقراء الحاليين بدخل 1.9 دولار في اليوم لا تتعدى 0.2 في المائة، بينما تقدر نسبة الفقراء بدخل 3.2 دولار في اليوم إلى 4.5 في المائة من سكان البلاد.

وفيما يخص القضاء التام على الجوع، حقق النغرب زيادة معتدلة ، خاصة فيما يتعلق بالحد من انتشار نقص التغذية بين السكان، وانتشار تدني الطول مقابل العمر عند الأطفال دون سن الخامسة، وكذا انتشار الهزال لدى الأطفال دون سن الخامسة، وانتشار السمنة، ومحصول الحبوب الخ..

في مجال الصحة ،تراجع معدل وفيات الأمهات ومعدل وفيات حديثي الولادة ومعدل الإصابة بالسل، وكذا الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، فضلا عن العمر المتوقع عند الولادة الذي يصل إلى 76 سنة، ونسبة 99 بالمائة من الرضع الناجين الذين تلقوا لقاحين أوصت بهما منظمة الصحة العالمية.

بينما ظل الاتجاه ثابتا ولم يحقق أي زيادة ملحوظة، فيما يتعلق بهدف التعليم الجيد، تحقق زيادات معتدلة على مستوى المساواة بين الجنسين. وتوفير المياه النظيفة والنظافة الصحية، وكذا بالنسبة للعمل المناخي، ومعدلات توفير الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة.