5 مليون مواطن في ليبيا يستخدم ” فيسبوك”

أعلنت مصادر صحفية، السبت أن ليبيا المركز العاشر عالمياً بنسبة لعدد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، موضحة أنه يوجد بها ما يقرب من 5 مليون مستخدم فيسبوك نشط شهريًا.

وأشارت المصادر إلي أنه طبقا لأخر إحصائية فأن 42 مليون و 400 ألف نسمة من جمهورية مصر العربية يملكون حسابا على الأقل في موقع ” فيسبوك” .

ولفتت المصادر إلي أن الهند تغتبر أكثر دولة يستخدم سكانها شبكة فيسبوك ويعود ذلك بالطبع إلى تعدادها السكاني الضخم، حيث يصل عدد المستخدمين فيها إلى 251 مليون شخص تقريبًا، علمًا بأن عدد سكانها تخطى المليار وربع نسمة في عام 2020.

وفي المركز الثاني تأتي الولايات المتحدة الأمريكية بـ 240 مليون مستخدم، ثم البرازيل بـ 139 مليون، وإندونيسيا في المركز الرابع بـ 137 مليون تقريبًا، وخامسًا المكسيك بـ 78 مليون.

وفي المركز الثاني عربيًا خلف جمهورية مصر، جاءت المملكة العربية السعودية حيث يستخدم فيسبوك أكثر من 23.5 مليون في المملكة، وثالثًا العراق بأكثر من 21 مليون مستخدم. وفي المركز الرابع والخامس جاء كلًا من الجزائر والمغرب بـ 19 و 18 مليون على التوالي.

واحتلت الإمارات المركز السادس حيث ينشط 8 مليون و 700 ألف مستخدم على فيسبوك شهريًا، وسوريا بـ 7 مليون و 600 ألف في المركز السابع، وثامنًا تونس بـ 7 مليون و400 ألف، وتاسعًا الأردن بـ 5 مليون و 700 ألف تقريبًا.

