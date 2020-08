بنك إي بي سي الذي يرأسه الكبير يخسر 67 مليون دولار

كشفت صحيفة “ذا بيزنيس”، السبت، عن

أن بنك إي بي سي الذي يرأسه محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، سجل خسارة قدرها

67 مليون دولار خلال النصف الأول من العام

الحالي، على خلفية عملية احتيال قام بها أحد العملاء في البنك.

وقالت

الصحيفة، في تقرير لها إن البنك سبق أن توقع خسائر ائتمان بقيمة 174 مليون دولار، وهو

رقم كبير مقارنة بالخسائر المسجلة خلال العام الماضي والمقدرة بـ 21 مليون دولار خلال

النصف الأول من 2019.

