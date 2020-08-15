14 إصابة جديدة بكورونا في طبرق

أخبار ليبيا24

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الجمعة معظمها جديدة، وسط تحذير من عدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية والذهاب للمناسبات الاجتماعية.

وأوضحت اللجنة، في بيان، أنها قامت بسحب عدد 20 عينة أظهرت نتائجها، تسجيل عدد 13 عينة موجبة منها 12 جديدة وواحدة مخالطة، إضافة إلى حالة واحدة قادمة من مصر.

وأكد اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، فرج الجالي، في إيجاز صحفي، أن جميع الحالات الجديدة انتقلت إليها العدوى نتيجة الزيارات للمناسبات الاجتماعي، مشيرًا إلى تسجيل حالة وفاة واحدة.

وبهذه الأرقام الجديدة، فقد سجلت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق حتى الآن عدد 100 حالة إصابة كورونا منذ بدء تفشي الجائحة في المدينة.

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