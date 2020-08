الأرصاد: موجة حارة على مختلف المناطق حتى الخميس القادم

توقع المركز

الوطني للأرصاد، في نشرته اليومية، أن تسود موجة الحر في البلاد بداية من اليوم

السبت إلى الخميس المقبل، بسبب صعود هواء صحراوي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة

بشكل ملحوظ في العديد من المناطق.

ورجح المرصد أن

تمتد موجة الحر من يوم السبت حتى الخميس القادم، وتتراوح فيها درجات الحرارة بين

40 و44 درجة، مع احتمال أن تبلغ ذروتها منتصف الأسبوع لتسجل 46 درجة على بعض

المناطق.

وخلال السبت

والأحد والإثنين، يتوقع أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا على مناطق الشمال

الغربي بحيث تتراوح بين 34 و42 درجة، فيما تكون معتدلة نسبيا على مناطق الخليج

والشمال الشرقي خاصة على السواحل ومرتفعات الجبل الأخضر، لتتفاوت بين 29 و36 درجة.

وستكون الأجواء حارة على المناطق الجنوبية لتسجل ما بين 35 و40 درجة.

وقد تؤثر هذه

الموجة على الطقس خلال الأسبوع المقبل، إذ يمتد تأثيرها لأيام عدة، وقد تشهد تسجيل

درجات حرارة تتجاوز الـ 45 درجة، ما يتطلب عدم تعرض المواطن لأشعة الشمس المباشرة أثناء

فترة الظهيرة.

