الطبية طبرق: تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة

الاستشارية الطبية طبرق، السبت، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المدينة من

إجمالي 20 عينة جرى سحبها.

وأكدت اللجنة،

في بيان، إصابة 13 حالة بفيروس كورونا منها 12 حالة جديدة منها واحدة قادمة من

الخارج سحبت عينة لها عند المنفذ وحالة واحدة مخالطة فيما بلغ عدد الحالات السلبية

7 حالات.

وأعلنت اللجنة

الاستشارية الطبية طبرق ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بكورونا في المدينة إلى 100

حالة

