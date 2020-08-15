عاجل ليبيا الان

الشاطر يطالب أجهزة الرقابة بالكشف عن أسماء الفاسدين وقيمة المبالغ المنهوبة

تم النشر منذُ 5 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

دعا عضو ما يسمى بالمجلس الاستشاري، عبدالرحمن
الشاطر، جميع أجهزةَ الرقابة بإصدار ملخص مباشر حول شبهات الفساد، مع ذكر الأسماء و
المبالغ المنهوبة.

وأوضح الشاطر، من خلال تغريدة له على موقع التواصل
“تويتر”، أن تفاعل الأجهزة الرقابية مع الشارع ضروري، معتبراً أن الاكتفاء
بالتقارير السنوية، أمر خاطىء.

وقال الشاطر، إن الشارع يتهم أسماء
بشبهة الفساد، ولا تزال الحقائق الغائبة، ولكن حان الوقت فالتكتم مشكلة.

The post الشاطر يطالب أجهزة الرقابة بالكشف عن أسماء الفاسدين وقيمة المبالغ المنهوبة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • اذا اردت ان تعرف قائمة باسماء الفاسدين بادلة ومستندات مؤكدة اتصل بالاعلامى المصراتى محمد محيسن ولكن المشكلة من سيحاسب فاسد السراج والعجلاتى باشاغا وغيرهم من كلاب السلطان العثمانى !!!

    رد

  • خليكم في تطور علوم ملء البطون وركوب الفروج ونهب الاموال باوامر بني صهيون جميعكم صهاينة في جلود عربية .

    رد