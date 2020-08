الشاطر يطالب أجهزة الرقابة بالكشف عن أسماء الفاسدين وقيمة المبالغ المنهوبة

دعا عضو ما يسمى بالمجلس الاستشاري، عبدالرحمن

الشاطر، جميع أجهزةَ الرقابة بإصدار ملخص مباشر حول شبهات الفساد، مع ذكر الأسماء و

المبالغ المنهوبة.

وأوضح الشاطر، من خلال تغريدة له على موقع التواصل

“تويتر”، أن تفاعل الأجهزة الرقابية مع الشارع ضروري، معتبراً أن الاكتفاء

بالتقارير السنوية، أمر خاطىء.

وقال الشاطر، إن الشارع يتهم أسماء

بشبهة الفساد، ولا تزال الحقائق الغائبة، ولكن حان الوقت فالتكتم مشكلة.

