«الغرابلي»: واهم من يعتقد أنني سأضع يدي في أيدي الفاسدين

قال الطاهر الغرابلي المسؤول العسكري للجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب في ليبيا، رئيس ما يُسمى بـ«المجلس العسكري لصبراتة» السابق، إن: “من يعتقد أنني سأضع يدي مع الفاسدين أو انتظر الثناء منهم فهو واهم، وعندما يطعن في جهودك فاسد مهرب تاجر ممنوعات حبوب هلوسة أو هروين فأعلم أنك اوجعته” على حد قوله.

أضاف “الغرابلي” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم السبت: “انا أقول لن ينفعكم رداء فبراير الذي تتسترون به ولن تجدوا من يأويكم ولا من يقف معكم إلا الفاسدين أمثالكم يامن عبثتم بفبراير وتضحيات رجالها” على حد تعبيره.

كان “الغرابلي” قد قال في وقت سابق: “معركتنا ضد الفساد والمفسدين مستمرة ولن نتنازل عنها مثلما هي معركة البناء ومعركة إسقاط الصنم المتمرد مستمرة” على حد تعبيره.