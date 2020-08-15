تاورغاء تدعو القادمين من خارج المدينة إلى تقديم ما يفيد بخلوهم من كورونا

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية (خاص) |

15 August, 2020

دعا رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك القادمين من خارج المدينة لتقديم ما يفيد بخلوهم من فيروس كورونا.

وقال الشكشاك في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إنه رغم قلة الإمكانيات المتاحة للمجلس المحلي يتم تطبيق الحظر بكل قوة وحزم بفضل تكاتف المدينة بكل إداراتها ومؤسساتها وغرفة الطوارئ ورجال الأمن والصحة والخدمات العامة ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين المقيمين بالمدينة.

وأضاف الشكشاك أن كل ما تحتاجه المدينة متوفر بها داعيا كل من يأتي للمدينة إلى إحضار ما يفيد بخلوه من فيروس كورونا.