ليبيا الان

تاورغاء تدعو القادمين من خارج المدينة إلى تقديم ما يفيد بخلوهم من كورونا

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية (خاص) |

15 August, 2020

دعا رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك القادمين من خارج المدينة لتقديم ما يفيد بخلوهم من فيروس كورونا.

وقال الشكشاك في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إنه رغم قلة الإمكانيات المتاحة للمجلس المحلي يتم تطبيق الحظر بكل قوة وحزم بفضل تكاتف المدينة بكل إداراتها ومؤسساتها  وغرفة الطوارئ ورجال الأمن والصحة والخدمات العامة ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين المقيمين بالمدينة.

وأضاف الشكشاك أن كل ما تحتاجه المدينة متوفر بها داعيا كل من يأتي للمدينة إلى إحضار ما يفيد بخلوه من فيروس كورونا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • Avatar يقول هذا تصريح عنصري واالليبيين يرفضون االعنصرية في المجتمع المدني والحقوق المدنية بين افراد الشعب اللييبي.:

    وليش ما يتمش فحص المصراتيين والمصراتيات القادمات من مالطا وتونس وتركيا – ونوادي مصراتة وسهراتهم الملاح في” مصان الشيشة ” في ليالي اسطنبول وجربة

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