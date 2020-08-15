أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد الليبيين النازحين داخليا بلغ 401,836 شخصا حتى يوم أمس الجمعة فيما بلغ عدد العائدين من النزوح 457,324 شخصا.

وأكدت المفوضية في نشرتها الشهرية أن أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين بلغ 46,823 شخص موضحة أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء الذين تم الإفراج عنهم سنة 2020 بلغ 231 شخص فيما بلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء من الفئات الأكثر ضعفا الذين تم إجلائهم منذ نوفمبر 2017 بلغ 5,709 شخص.

وأوضحت المفوضية أنه جرى حتى 13 أغسطس الجاري اعتراض 6,971 لاجئا ومهاجرا في البحر من قبل حرس السواحل الليبي وإنزالهم في ليبيا موضحة أنه خلال فترة التقرير قدمت لجنة الإنقاذ الدولية 134 استشارة رعاية صحية أولية و13 إحالة طبية إلى مستشفيات ثانوية في طرابلس ومصراته كما تم تقديم 50 استشارة طبية في نقاط إنزال طرابلس والخمس والزاوية كما أنه جرى خلال العام تقديم 2,495 استشارة رعاية صحية أولية.

وأشارت المفوضية إلى أن مكتب المفوضية في السراج قام بتسجيل 47 فرد من إريتريا وإثيوبيا وفلسطين والصومال وجنوب السودان ومالي أو تم تحديث ملفاتهم لدى المفوضية.