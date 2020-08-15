ليبيا تدخل على خط التعاقد لشراء لقاحات كورونا

أكد وزير الصحة وعضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا سعد عقوب، أن الوزارة خاطبت الوكلاء والشركات المعنية للتعاقد على شراء لقاحات كورونا الجديدة، سواء اللقاح البريطاني أو الروسي.

وأشار عقوب إلى أن ليبيا دخلت على خط الدول الساعية للحصول على اللقاحات الفعالة ضد فيروس كورونا، وحجز مكانها بين تلك الدول.

هذا وقد وصل اللقاح البريطاني الذي تطوره جامعة أكسفورد إلى المرحلة الثالثة الأكثر تقدما في الاختبارات التجريبية، إلى جانب اللقاح الروسي الذي أعلن عنه الرئيس بوتين مؤخرا، بالإضافة إلى أربعة لقاحات أخرى حول العالم، بحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية.

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