تونس تحبط عملية تهريب كميات من الأدوية قبل دخولها إلى ليبيا

أعلنت الديوانة التونسية، اليوم السبت، عن تلقيهت بلاغا بالتصدي لعمليات تهريب كمية كبيرة من الأدوية قبل دخولها الحدود الليبية بالمناطق الحدودية الجنوبية

وأكدت الديوانة التونسية، في بيان لها، أنه تم رصد شاحنة محملة ببضاعة متجهة إلى الحدود الليبية عبر المسالك الصحراوية انطلاقا من جهة بن قردان ومرورا بجهة الظاهر الصحراوية من ولاية تطاوين.

وأوصحت الديوانة أن فرقة الحرس الديواني بالصمار تمكنت اليوم في حدود الساعة الواحدة صباحا إثر نصب كمين بجهة الغرياني بصحراء تطاوين من حجز شاحنة رباعية الدفع محملة بكمية هامة من الأدوية مختلفة الأنواع.

ولفتت إلى أنه على إثر إخضاع الشاحنة إلى التفتيش الدقيق بمقر الفرقة تبين أن البضاعة المهربة متمثلة في 17 ألف علبة أدوية خاصة بالأمراض المزمنة مستوردة من الخارج بلغت قيمتها حوالي 150 ألف دينار.